Özer’den taraftara çağrı!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Gençlerbirliği maçını kazanarak iç sahadaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Kritik maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyacaklarını kaydeden Özer, “Üzerimizdeki baskıyı kaldırabilmemiz için bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yolumuza emin adımlarla devam etmek zorundayız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Genç oyuncuları sahada desteklemek, onların performansını artıracaktır diye düşünüyorum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulüple 1.Lig’de çıktığı dördüncü maçta ikinci galibiyetine imza atan Hasan Özer, takımının neler yapabileceğini Göztepe ve Altınordu maçlarında ortaya koyduğunu söyledi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde açıklamada bulunan Özer, Ankaragücü’nün eski oyuncularından Gökmen Barış’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladığı konuşmasında, “Penaltı veya gol kaçırabilirsiniz. Ama önemli olan iyi oyununuza devam etmek. İyi oyununuzu sürdürmek. Mücadelenize devam etmek. İçerde olmuş dışarıda olmuş çok fark eden bir şey yok. Altınordu karşısında çok iyi mücadele örneği gösterdik. Gol yemeden 3-0 gibi net skorla galip geldik” ifadelerini kullandı.

Gelişen bir takım olduklarını kaydeden Hasan Özer, “ İyi oynayan bir takımımız var. Bunların çoğu genç oyuncu. Futbolu geliştirecekler. Daha iyi oynayacaklar. Daha çok antrenman yaptığımız sürece daha çok beraber olduğumuz sürece, sakatlık ve cezalı durumu yaşamadığımız sürece biz bu iyi oyunu sürdürüp iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Futbolda kazanılır veya kaybedilir ama önemli olan iyi futbol oynamak ve iyi çalışmak. İyi çalışıp iyi oynadığınız zaman zaten iyi sonuçlar da kendiliğinden geliyor. Bu haftada Gençlerbirliği maçı var. İçerde şimdiye kadar galip gelemedik. Üzerimizdeki baskıyı kaldırabilmemiz için bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yolumuza emin adımlarla devam etmek zorundayız. O yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Genç oyuncuları sahada desteklemek, onların performansını artıracaktır diye düşünüyorum. Hata yapabiliriz. Herkes hata yapabiliyor. Önemli olan takımına sahip çıkmaktır. Buna da Yeni Malatyaspor taraftarının takımlarına sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı da 3 puanla atlattığımız zaman Allah’ın izniyle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“RAHMAN’I ALMAKLA HATA YAPTIM”

Göztepe maçında taraftarla yaşadığı sorunla gündeme gelen takım kaptanı Rahman Buğra Çağıran’a sahip çıkan Özer, “Rahman bu takımın kaptanı ve en iyi oyuncularımızdan birisi. Topu tutmada, bizi atağa çıkarmada çok önemli bir oyuncumuz. Bu oyuncumuzu kaybetmek aslında maçı kaybetmek anlamına gelir. Göztepe maçında da iyi performans sergiledi. Final paslarını atan oyuncularımızdan bir tanesi. Kendisine Göztepe maçında bazı tepkiler oldu. Zaten bizde konuştuk. Saha dışındaki olaylar bizi etkileyebilir. Kötü sözleri duymamak gerekiyor. Eleştirilere saha içinde fazla takılmamak gerekiyor. Rahman Buğra’nın bizim için önemli bir oyuncu olduğunu söylememiz gerekiyor. Rahman’ı son dakikalarda oyundan almakla bende hata yaptım diye düşünüyorum. Tepki olacağını tahmin etmemiştim. Bizim herkese ihtiyacımız var. Taraftarımız bu gözle bakarsa memnun oluruz” şeklinde konuştu.

“ÖNCE CAN, CANIMIZ ÖNEMLİ”

Devre arasında genç oyunculara transfer teklifi gelmesi halinde tasarrufunun ne yönde olacağını da açıklayan Özer, “Bizim kimseyi verme gibi lüksümüz yok. Transfer tahtamız kapalı, gidecek bir oyuncumuzun yerine oyuncu koyabilecek bir durumumuz yok. Sezon sonuna kadar bu kadroyla devam edeceğiz. Transfer tekliflerini sezon sonunda konuşurlar. Oyuncularımızın değerlerinin artması kulübümüz adına sevindirici. Önce can, canımız önemli. İlk önce canımızı kurtarmamız lazım. İyi oynuyoruz, iyi de sonuçlar alıyoruz ama önümüzde uzun bir maraton. Sakatlık ya da cezalı durumu ortaya çıktığı zaman hem performans hem de sonuçlar farklılaşabilir. O yüzden ilk önce kendimizi kurtarmalıyız. Ondan sonra oyuncuların piyasasını daha da yukarı çekmemiz gerekiyor. Sezon sonunda kulübün başkanı ve yöneticileri tarafından gerekli müdahaleler yapılır. Satılması gerekiyorsa satılır, kalması gerekiyorsa kalır. Bize sorulursa bizde fikrimizi söyleriz. Şuan bizim kimseyi kaybetme lüksümüz yok” dedi.