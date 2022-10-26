Özer’den ligde kalma vurgusu

TFF 1. Lig’de 11. Haftanın açılış maçında Altınordu’ya konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdürüyor. İzmir ekibi karşısında sarı kırmızılı takımla üçüncü maçına çıkacak olan teknik direktör Hasan Özer gemiyi sezon sonunda gemiyi sağ salim limana yanaştırmak istediklerini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 11.haftasında 28 Ekim Cuma günü deplasmanda Altınordu ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Haftanın açılış maçında İzmir’de sahne alacak olan sarı kırmızılılar son üç maçını kazanan Altınordu karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdüren Doğu Anadolu ekibinde sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Taha Gür, Godfred Donsah, Nuri Fatih Aydın, Atakan Müjde, Berat Mert ve Yakup Alkan takımdan ayrı çalıştılar. Teknik direktör Hasan Özer yönetimde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcuların istekli ve hırslı oldukları gözlendi. Çalışmaların ilk bölümünde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirilirken, futbolcular son bölümde yarı alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

“BU TAKIMIN LİGDE KALMASI GEREKİYOR”

Sarı kırmızılı kulübün teknik patronu Hasan Özer katıldığı bir spor programında takımdaki son durumu değerlendirdi.” Yeni Malatya eski Malatya yok, Malatya var” diye Hasan Özer, Yeni Malatyaspor’u hak ettiği yere taşımak için yola çıktıklarını söyledi.

Ligde zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını ifade eden Özer, “Bandırmaspor karşısında önemli bir 3 puan aldık. Kazanma duygusu açısından Ağrı maçı da güzeldi. Taraftarlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Onlarında desteğine ihtiyacımız var. Bu camia büyük, o nedenle layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Haddimizi bilmek, potansiyelimizi görmek zorundayız. Ona göre sahaya çıkıp, mücadele etmemiz gerekiyor. Çokta havalara girmemek gerekiyor. Zar zor toplanmış, maddi sıkıntılar içerisinde olan bir takım. Transfer tahtası iki dönem kapalı, altyapıda da transfer tahtası kapalı. Geleceğe umutla bakabilmemiz için bu takımın ligde kalması gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Takımı sağ salim limana yanaştırmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ALTINORDU İLE 5. RANDEVU

Öte yandan Yeni Malatyaspor ile Altınordu tarihlerinde 5. randevularına çıkacaklar. İki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmaların 2’sini Yeni Malatyaspor kazanırken, 2’sinde gülen taraf İzmir ekibi oldu. Bu maçlarda sarı kırmızılılar İzmir ekibinin kalesine 3 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. Yeni Malatyaspor ile Altınordu ilk kez 2015-2016 sezonunda karşı karşıya geldi.