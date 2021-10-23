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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

özelleştirme i̇daresi başkanlığı uzman yardımcısı alacak!
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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