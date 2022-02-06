DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

564703฿%-0.06417

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AÇIK -5°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / (Özel) Küçükçekmece’de seyir halindeki araç bir anda alev aldı

(Özel) Küçükçekmece’de seyir halindeki araç bir anda alev aldı

(özel) küçükçekmece’de seyir halindeki araç bir anda alev aldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Küçükçekmece’de seyir halinde olan araç, bir anda alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı’dan Küçükçekmece istikametine doğru, gece 02.00 sıralarında ilerleyen araç bir anda alev aldı. Seyir halindeyken alev topuna dönen aracın sürücüsü, kendisini son anda dışarı attı. Yanan araçtan kendi çıkan sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, çekici tarafından götürüldü.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

(Özel) Esenyurt’ta sanayiden hurda çalan hırsızlar kamerada

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.