özel haber | pancar alım töreninde protokol krizi!

Pancar Alım Töreninde Protokol Krizi

Şeker Fabrikası 66. dönem pancar alım törenine CHP Malatya İl Başkanvekili Übeyit Öksüz’ün protokol tepkisi damga vurdu.

Şeker Fabrikasında düzenlenen pancar alım töreni öncesinde alana gelen davetliler protokolde kendilerine ayrılan yerlerde oturdular. Davetliler arasında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanvekili Übeyit Öksüz’ün İl Başkanı Kiraz’dan önce alana gelerek kendilerine ayrılan yeri sorması üzerine protokolde CHP’ye yer ayrılmadığı ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren CHP Malatya İl Başkanvekili Öksüz önce törenin organizasyonunu yapan yetkililerle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümemesi için şube müdürlerine ayrılan koltuklardan birinin etiketi sökülerek Enver Kiraz’ın oturması istendi. Ancak bu duruma iyice sinirlenen ve protokolde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanının yerinin olmasının etik olmadığını söyleyen Öksüz, “Bu hadsizliktir, ayrım yapamazsınız, ana muhalefet partisinin il başkanına yer vermemek gelenek ve göreneklere aykırı. Şeker fabrikalarının mücadelesini veren bizleriz” dedi. O sırada Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan İl Başkanı Kiraz’a koltuğunu verdi. Olay sonrası BUSABAH’a açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanvekili Übeyit Öksüz, “Kabul edilemez bir durum yaşadık. Protokol listesinde bile ana muhalefet partisi başkanı başka bir partinin il başkanından önce gelir. Ama AKP ilçe başkanı gidip en önde oturuyor, CHP il başkanına yer ayrılmıyor. Fabrikaların kapatılmasını isteyenler şimdi açılış törenlerini sahipleniyor. Kimse bu ülkede ayrım yapamaz, adil olmak, adaletli olmak şart.” dedi

<DİDEM BARUT>