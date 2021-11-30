özel haber – “etiket değiştirmekten bıktık”

Malatya’da bulgurcu esnafı olan Yusuf Kartal, bulgura yapılan zamla ilgili konuşarak, “Daha önce 6 liraya sattığımız bulguru bugün ki zamla beraber 10 liraya satıyoruz. Bulgur satışını durdurdular. Bulgur fiyatının önümüzdeki günlerde 12 lira olacağını da söylüyorlar. Esnaf mağdur, vatandaş daha da mağdur. Bir sattığımızı tekrar yerine koyamıyoruz. Üstüne para koyup mal alıyoruz. Vatandaşa da yazık, esnafa da yazık zor durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eskiden bir zam gelirdi dururdu şimdi arka arkaya zam geliyor şaştık kaldık. Vatandaşın ve esnafın Allah yardımcısı olsun. Devletimizde bu işe el atarak vatandaşı ve esnafı düşünerek hareket etsin artık.”dedi.

Yapılan zamların küçük esnafı kötü yönde etkilediğini söyleyen esnaf Erdal Evren, “Son bir ayda temel gıda maddelerinde yüksek zamlar oldu. Bu zamlardan küçük esnaf çok etkileniyor. Her gelen 10 müşterinin sekizine durmadan açıklama yapıyoruz. Vatandaşın ve küçük esnafın kazandığı hiçbir şey yok. Zarar ediyoruz bundan dolayı da müşterimizi kaybediyoruz. Çok ciddi sıkıntılarımız var. En azından fabrikalara Maliye Bakanlığımız tarafından bir denetim olursa önlemi alınır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“DOLAR DEĞİL BU BİR FIRSATÇILIKTIR”

Esnaf Evren, yapılan zamların bir gerekçesinin olmadığını dile getirerek, “Hiçbir gerekçe yok iken zam yapılmasını ben uygun görmüyorum. Gerekçe ne olabilir ki her gün zam geliyor. Dolar 14 buçuğa çıktı tamam zam yaptın, euro 13 buçuğa indi zammı geri çekmedi. Olayı dolara bağlıyorlar ama dolarla alakalı değil bu bir fırsatçılıktır. Etiket değiştirmekten bıktık. Bu vesile ile de fiyatlarımızı kâğıda yazdıramıyoruz. Çünkü evimizdeki mevcut malı da toptancıya satıyoruz perakendeci olarak toptancıya iş yapmış oluyoruz. Bizim bir kazancımız yok şuanda” şeklinde konuştu.

“HERKES KARABORSACI OLMUŞ”

Yapılan zamlardan dolayı mağdur olan bir diğer taraf ise hiç şüphesiz vatandaşlar. “Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor” diyerek yapılan zamlara anlam veremediklerini dile getiren Serkan Akın isimli vatandaş, “Yukarı dükkân da bulguru soruyorum 10 lira aşağı dükkâna soruyorum 9 lira. Geçen ay 800 liraya yaptığım toptan alışverişi bu ay 2 bin liraya yapamıyorum. Bir ayda devlet mi battı yok, afet mi oldu yok, savaşa mı girdik yok. Şuanda herkes kara borsacı olmuş, stokçu olmuş. Devlette suç yok bizim millet nankör ve hırsız. Vicdan yok” diyerek yapılan zamlara tepki gösterdi.

“EMEKLİYE ZAM YOK, HER ŞEYE ZAM VAR”

Bir diğer vatandaş emekli İlyas Hanbay, son zamanlarda yapılan zamlardan dolayı hayat şartlarının iyice zorlaştığını belirterek şunları dile getirdi:

“Geldim ki bulgur alayım bulgur olmuş 10 lira. Emekli bir adamım 4 kişilik bir ailem var, evim kira. Bugün olmuş şu hava şartlarında kömür bile alamadım. Benim aylığım bir ton kömür etmiyor. Emekliye zam yok, ama gıdaya her şeye zam var. Biraz da emekliyi, çalışanı, esnafı düşünsünler. Pirinç alacağım pirincin fiyatı 18 lira olmuş. Yarım kilo bulgur, yarım kilo da pirinç alıp bir gün idare edeceğim. Her gün kara kara düşünüyorum.”

ÇİĞDEM ERHAN