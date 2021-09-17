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Özel Güvenlik Tahkikat Başlattı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Kaan Uygulaması gerçekleştirdi.

özel güvenlik tahkikat başlattı
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Özel Güvenlik Tahkikat Başlattı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Kaan Uygulaması gerçekleştirdi.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni bulunan iş yerlerinde 5188 Sayılı Kanun kapsamında denetlemeler yapıldı. Yapılan denetimde eksiklik bulunan bir işyerinde tutanak düzenlenerek adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca görevli personellere KAAN UYGULAMASI (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi) ile E-DEVLET başvuruları konularında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. (Bülten)

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