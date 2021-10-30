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Özel güvenlik hizmeti alınacak
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü Özel güvenlik hizmeti alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Özel Güvenlik hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 18 Kasım olarak belirtildi.
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Sözleşmeli Personel Alınacak!
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