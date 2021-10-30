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Anasayfa / Ekonomi / Özel güvenlik hizmeti alınacak

Özel güvenlik hizmeti alınacak

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü Özel güvenlik hizmeti alınacağını duyurdu.

özel güvenlik hizmeti alınacak
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Özel güvenlik hizmeti alınacak

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü Özel güvenlik hizmeti alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Özel Güvenlik hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 18 Kasım olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

 

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