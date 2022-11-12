Özdemir’den anne-babalara uyarı

“Çocuklarımızı başıboş bırakmayalım”

HÜSEYİN KOCAMAN

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, anne-babalara sosyal medya konusunda uyarılarda bulundu. Özdemir, “Sosyal medya maalesef çocuklarımızı çok fazla etkiliyor. Anne ve babalardan lütfen rica ediyorum. Çocukları ellerinde telefon ile başıboş bırakmayalım. Onlar bizim geleceğimiz” dedi.

Malatya’da binlerce öğrenci dün kasım ayının ilk ara tatiline ayrıldılar. Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan bu uygulama ile öğrenciler 1 hafta tatil yapacaklar. Konuyla ilgili basın mensuplarına konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, kısa bir açıklama yaptı.

Öğrencilerin okul başlangıcında adaptasyon sorunları olduğunu anımsatan Özdemir, zaman ilerledikçe öğrencilerin okullara alışmaya başladıklarını söylediler.

“VELİLERİMİZDEN TEK BİR RİCAM VAR”

“Geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi, okullardaki çocuklarımızın yaşam tarzına yansımıştı” diyen Özdemir, “Bunları geride bıraktık. Tüm öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle tam gaz eğitim ve öğretimimize devam ediyoruz. Bu bir haftalık tatil süresinde velilerimizden tek bir ricam var. Lütfen, olduğunca, olabildiğince çocuklarıyla vakit geçirsinler. Çocuklarını sosyal medyadan uzak tutsunlar. Onlarla birlikte sosyal etkinlikler yapsınlar, oyunlar oynasınlar. Beraber gezsinler. Ama bu gezmeler AVM’ler olmasın, kapalı yerler olmasın. Çünkü bizim derdimiz her şeyden önce topluma faydalı sağlıklı birer birey yetiştirmektir. Önce sağlıklı bir birey olursa akademik başarı da arkasından gelir. O yüzden geleceğimiz için, yarınlarımız için, güzel çocuklarımız için onlarla güzel bir vakit geçirelim diyorum” şeklinde konuştu.

“ALINAN BAŞARILAR YETERLİ GÖRMEMEK LAZIM”

Bağımlılık konusunda değinen Özdemir, “Başarıda sınır yoktur. Her daim bir üst, bir üst daha olması gerekir. Alınan başarılar yeterli görmemek lazım. Bu da sadece öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle olacak iş değil. Velilerimizle birlikte bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü velilerimizin çocuklarını kontrol altında tutmaları lazım. Sosyal medya maalesef çocuklarımızı çok fazla etkiliyor. Anne ve babalardan lütfen rica ediyorum. Çocukları ellerinde telefon ile başıboş bırakmayalım. Onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.