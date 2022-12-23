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Özdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor

Özdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor
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Özdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor. bu kapsamda Özdemir, Yaygın ve Söğüt ilkokulu öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, okul ziyaretleri kapsamında Yaygın ve Söğüt ilkokulu öğretmenlerini ve öğrencilerini ziyaret etti. Özdemir burada Yaygın İlkokulu bünyesinde çocukların zihnen ve bedenen gelişimlerine destek olması amacıyla yapılan halı sahanın açılışını gerçekleştirerek, öğrenciler ile birlikte açılışını yaptığı halı sahada incelemelerde bulundu.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Yaygın ilk ve Ortaokulu halı saha açılışının ardından Söğüt İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenlerden okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Özdemir, Söğüt ilkokulu öğrencileriyle yakından ilgilendi ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onlara tavsiyelerde bulundu. (Bülten)

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