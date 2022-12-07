ÖZCAN: KURU KAYISI DÜNYA ŞAMPİYONU

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Kuru kayısı ihracatında geçen yıl toplamda 347 milyon dolar gelir elde edilirken, bu yıl henüz 11. ayın sonu olmasına rağmen 350 milyon doları yakaladıklarını söyleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Aralık ayının ihracat rakamlarını da çok iyi bekliyoruz, eğer tahmin ettiğimiz gibi kasım ayının verilerine göre aralık ayını da eğer bu rakamlarla tamamlarsak, büyük ihtimalle 2022 yılının sonunda 400 milyon doları yakalamış olacağız”” dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı kasım ayı ihracatını paylaştı. Kayısı ihracatında miktar ve gelir olarak geçen yılı geride bıraktıklarını ifade eden Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hedeflerinin 2022 yılı sonunda 400 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmek olduğunu vurguladı.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR İHRACAT RAKAMI GERÇEKLEŞTİ”

Kasım ayında Malatya ve ülke için çok önemli bir ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Bir taraftan özellikle kayısı da endüstrileşme, akademik olarak kayısı ile ilgili besin ve kalori değerlerinin yeniden güncelleşmesi çalışmaları ve üniversitelerle yapmış olduğumuz işbirliği, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Merkezinin kurulması ile ilgili çalışmalarımızla hızla devam ederken bir taraftan da lisanlı depoculuğun Türkiye Ürün İhtisas Borsacılığıyla entegre edilmesi, elektronik satış sisteminin kurulması çalışmalarımız ve ihracatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kasım ayında ülkemiz ve Malatya için çok önemli bir ihracat rakamı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını da kısmen geride bıraktık. Geçen yıl toplamda 347 milyon dolar olan ihracat gelirini de 1 ay süremiz olmasına rağmen 11 aylık sürede geride bırakmış bulunmaktayız. Kasım ayında toplamda 9 bin 181 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Burada kasım ayında toplamda 49 milyon 844 bin dolar da gelir elde etmiş olduk, bunu geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırdığımız zaman gerçekten miktar ve gelir olarak bu yılı, geçen yılın üzerinde tamamlamış bulunmaktayız. Burada ilk 11 aylık süreye baktığımız zaman da 2022 yılının ocak ve kasım ayının sonuna kadar toplamda 66 bin 305 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz ve bunun karşılığında da 350 milyon 963 bin dolarda gelir elde etmişiz. Bunlar gerçekten çok sevindirici rakamlar, geçen yılla karşılaştırdığımız zamanda geçen yıl toplamda 1 yılda 347 milyon dolar gelir elde etmişken bu yıl henüz 11. ayın sonunda olmamıza rağmen 350 milyon doları yakaladık, Aralık ayının ihracat rakamlarını da çok iyi bekliyoruz, eğer tahmin ettiğimiz gibi kasım ayının verilerine göre aralık ayını da eğer bu rakamlarla tamamlarsak, büyük ihtimalle 2022 yılının sonunda 400 milyon doları yakalamış olacağız” şeklinde konuştu.

“MALATYA VE ÜLKEMİZ İÇİNDE ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME”

İhracat ve miktar rakamlarına bakıldığında kayısının tarihi bir döneme imza attığını söyleyen Özcan, “Dünya son dönemlerde özelikle Ukrayna ve Rusya savaşı ile beraber ciddi anlamda bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Bölgedeki gıda stoklarının Türkiye’nin açtığı bir koridorla dünyaya açılması sağlanırken, enerjide oluşan ekonomik kriz ve bunun derinliği dünyadaki gıda ihracatını da ciddi anlamda etkilenmiş bulunmakta ama kuru meyve grubunda da özellikle kabuklu çerez diye tabir ettiğimiz diğer gruba da baktığımız zaman şu anda kuru kayısı dünya şampiyonu diyebiliriz. Gerek ihracat rakamlarında gerekse miktarlara baktığımız zaman kayısı şu anda gerçekten tarihi bir döneme imza atıyor bu da Malatya ve ülkemiz içinde çok sevindirici bir gelişme. 2023 yılının ilk 6 ayında da ihracatta herhangi bir durağanlık beklemiyoruz. Kayısı ihracatı şu anda bizim aslında tahmin ettiğimizin de üzerinde işlem görüyor. Bunun içinde çok mutluyuz bütün üreticilerimiz, ihracatçılarımız, tacir, tüccarlarımız ve Malatya’mızda bu konuda emin olsunlar ki şu anda kayısı dünyadaki diğer bütün kuru meyve grupları ve kabuklu çereze göre gerçekten en iyi noktada. Aralık ayını da inşallah umut ettiğimiz gibi yüksek rakamlarla kapatıp, 2022 yılı ihracatımızı da 400 milyon doların üstüne taşımış oluruz ” ifadelerine yer verdi.