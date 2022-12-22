Özbek’den “Odun yok!” iddiasına yalanlama

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’da yakacak odun bulunmadığı iddiaları değerlendiren Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, vatandaşların istediği zaman odun bulabildiğini kaydetti. Ancak önceki gibi kayısı ağaçlarının kesilmediğine dikkat çeken Özbek, “Malatya’nın odunu genelde kayısı ağaçlarından elde ediliyor. Kayısı da para ettiği için kimse kayısı ağacını kesmek istemiyor” dedi.

Doğal gaz faturalarının yüklü miktarda gelmesi vatandaşları tekrar soba ile ısınmaya yönlendirse de odun ve kömür fiyatının yüksek olması vatandaşları kara kara düşündürüyor. Öte yandan buna bir de piyasada odun bulunmadığı iddiası eklenince ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar, bu durumu odun fiyatlarını katbekat artıracağını ifade ederlerken, Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek ise, odun bulunmadığı iddiasını değerlendirdi.

Odun ve kömür fiyatlarını açıklayarak konuşmasına başlayan Özbek, odun ve kömür fiyatlarının kendilerine göre de pahalı olduğunu söyledi.

“YERLİ KÖMÜRLERİMİZ DE VAR”

“İthal kömür çok pahalı” diyen Özbek, “Bunun yanında yerli kömürlerimiz de var. Yerli kömürün tonu 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında satılıyor. İthal kömürün ise tonu 6 ila 7 bin arasında satılıyor. Bunlar ithal olduğu için bu fiyatların yüksekliği bizden kaynaklanmıyor. Biz de bundan çok rahatsızız. Pahalı olmasa kömür satanların sürümü daha fazla olur. Yerli ve ithal kömür var. Vatandaşlar hangisini tercih ediyorsa onu alıyorlar. Biz ithal kömür satmak istemiyoruz. Yerli kömür varken neden ithal kömür satalım ki? Ama yerli kömürlerin kükürt oranı ve kalorisi düşük olduğu için vatandaşlar yerli kömüre yönelmiyor. Yoksa bizler yüksek olan fiyatlardan dolayı çok rahatsızız” diye konuştu.

“TALEP ÇOK OLDUĞU ZAMAN PAHALANIYOR”

Malatya’da odun olmadığı iddialarını değerlendiren Özbek, şunları kaydetti:

“Malatya’nın odunu genelde kayısı ağaçlarından elde ediliyor. Kayısı da para ettiği için kimse kayısı ağacını kesmek istemiyor. Ayrıca verimden düşen, yaşlı olan kayısı ağaçları oluyor. Kayısı bahçesi sahipleri ağaçları kestirmek için işçi bulamıyorlar. Bu nedenle de ağaçları yüksek fiyattan Malatya dışına Urfa, Adıyaman ve civar illere satıyorlar. Bu da ister istemez odunu etkiliyor. Ancak odun yine de bulunuyor. Traktörlerle köyden getirip satanlar da var. Odunlar dışarıya götürülmese ve Malatya için de satılsa odun fiyatları ucuzlar. Malatya’nın belli bir kapasitesi var. Bu da arz talep meselesi. Talep çok olduğu zaman pahalanıyor. Talep azaldığında fiyatlar da düşer. Ama neticede serbest ekonomi var. Kimsenin önünü kesemeyiz. ‘Sen bu ilden gelip alamazsanız’ diyemezsiniz. Nasıl bizler İskenderun’da ve başka illerden kömür getiriyorsak ve bize kimse karışmıyorsa bizim de kimseye karışma hakkımız yok.”