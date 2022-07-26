DOLAR

17,8514$% 0.43

EURO

18,1348% -0.45

STERLİN

21,4493£% -0.09

GRAM ALTIN

985,79%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.626,00%-0,12

BİTCOİN

377614฿%-3.46029

İkindi Vakti a 16:30
Malatya AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Eğitim / Özal’ın anısına kurulan müze sanal ortamda

Özal’ın anısına kurulan müze sanal ortamda

Özal’ın anısına kurulan müze sanal ortamda
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Özal’ın anısına kurulan müze sanal ortamda

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) bulunan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın anısına kurulan müze, sanal ortamda izlenebiliyor.

Türkiye’nin 8.Cumhurbaşkanı, eski başbakanlardan, Malatya doğumlu olan ve Malatya eski milletvekillerinden Turgut Özal anısına Malatya’da oluşturulan müzeye vatandaşlar gitmeden, internet ortamında gezebiliyor.

Özal’ın anılarını yaşatabilmek amacıyla 2010’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi içerisinde kurulan, daha sonra ise 2018’de açılan Turgut Özal Üniversitesine 2019 yılında taşınan Turgut Özal Müzesi’nde, Özal’ın heykelinden giydiği kıyafetlere, çalışma masasından kullandığı eşyalara, fotoğraflarından, resimlerle Turgut Özal köşesine kadar Özal’la ilgili anılar yer alıyor. (İHA)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bayram sonrası hediyelik kayısıya rağbet yağdı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.