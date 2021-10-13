“Özal sayesinde Türkiye dünya ile entegre oldu”

FERDİ DURDU-BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) 2021-2022 Akademik Açılış Töreni,8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın oğlu Efe Özal’ın teşrifiyle yapıldı. Törenin açılışına çevrimiçi katılan Binali Yıldırım, “Özal sayesinde Türkiye dünya ile entegre oldu” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlük Binası’nda yapılan açılış törenine son Başbakan Binali Yıldım, 8. Turgut Özal Üniversitesi Rektmrü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Efe Özal, LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Rönesans Holding’den Ayşe Ilıcak ile birçok STK temsilcisi ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan son Başbakan Binali Yıldırım, pandemi döneminde öğrencilerin üniversiteden uzak kaldığını söyledi. Programa çevrimiçi bağlanan Yıldırım, üniversite yıllarını altın yıllar olarak ifade etti.

TÜRKİYE’DE 207 ÜNİVERSİTE 190 BİN AKADEMİK PERSONEL VAR

Üniversitelerin gençleri gelece hazırlayan, üreten düşünmeyi öğreten ve analitik düşünce kabiliyetini kazandıran yerler olduğunu söyleyen Yıldırım, “Üniversite yılları altın yıllardır. 2023 hedefinde yapacağımız işleri birlikte planlayıp, başaracağız. İnsan kaynağı açısından zenginiz. Genç bir nüfusumuz var. Her 100 öğrenciden 15 i üniversite girebilirken; bugün bu rakam 45 çıktı. Üniversiteye erişim noktasında Türkiye dünyada ikinci sırada, 207 üniversitemiz var. 190 bin akademik kadromuz var. 230 bin yabancı öğrenci var.Dünyanın her tarafına öğrenci geliyor, bunu önemsiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteye erişimde kadın öğrenci sayısı erkeklerden daha fazla olduğunu kaydeden Yıldırım, “Üniversiteye gitmede fırsat eşitliğinde, kariyer edinmede bu güzel bir şey ”dedi.

“ÖZAL’IN SİYASİ KİŞİLİĞİNİ, MÜCADELESİNİ BEN HEP ÖRNEK ALDIM”

Türkiye’de üniversitelerin değerlendirmesini yaptıktan sonra sözü 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a getiren Yıldırım, Özal’ı örnek aldığını söyledi. Yıldırım, sık sık Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı Türkiye’nin dışarıya açılan yüzü olarak gördüğünü söyledi.

Yıldırım şöyle devam etti:

“Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyetinin siyasi tarihinde vizyonunu dünyaya ilk açan kişidir. Onun adıyla kurulan bu üniversite çok önemli. Merhum Özal’ı örnek alın. Siyasi kişiliğini, mücadelesini ben hep örnek aldım. Onun sayesinde Türkiye dünya ile entegre oldu. Türkiye fırsatlar ülkesi.”

KARABULUT’TAN ÖĞRENCİLERE: GİRİŞİMCİ OLUN!

Binali Yıldırım’dan sonra söz alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, merhum Turgut Özal’ın oğlu Efe Özal’ı gördüğünde gözlerinin dolduğunu kaydetti. Zorlu bir pandemi döneminden geçtiklerini söyleyen Karabulut, gençleri çok özlediğini söyledi. Girişimcilerle öğrencileri bugün bir araya getirmekten mutlu olduğunu belirten Karabulut, üniversitenin henüz 3 yaşında olmasına rağmen adından dolayı aslında çok eski olduğunu belirtti.

Üniversitenin açılış programında oldukça heyecanlı olduğu görülen Karabulut, üniversitenin Türkiye’de rol model olacağını kaydetti. Eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Karabulut, girişimci ruha dikkat çekerek, öğrencilerin kendini her alanda yetiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Karabulut, Turgut Özal Üniversitesi’nin dünyada doğru adımlar atacağını ve mesleki teknik eğitimin her alanda öneminin giderek arttığını belirten Karabulut, asla iki yıllık bölümlerin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

EFE ÖZAL, BABASINI ANLATTI

Babasının adını taşıdığı üniversitenin akademik yılı açılışında konuşan Efe Özal ise babasını anlattı. 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın oğlu Efe Özal babasının çok hoş görülü, sabırlı, bilgiye doymaz ve inanılmaz araştırmacı biri olduğunu anlattı. Özal babasının yeniliğe çok açık olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Babam, birleştirici birisiydi, her türlü insanla oturur konuşurdu, paylaşımcı biriydi, bilgi ve tecrübelerini yanındaki herkese aktarmaktan kaçınmazdı. Çocuk bir ruhu vardı. İçindeki bu ruhu kaybetmedi. Oyun oynardı çocuklarla. Gençlere çok önem verirdi. Ülkenin geleceğinin gençlerde olduğunu biliyordu. Bu üniversitenin başarısı gençler sizlerde, kendinize güvendikten sonra yapamayacağınız şey yok.”