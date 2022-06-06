“Öz kaynağı olsaydı olumlu etkilenecekti”

Yeni Malatyaspor mali genel kurulunda yaptığı konuşmada kur farkından dolayı borcun arttığını açıklayan Adil Gevrek’e yanıt veren kulüp delegesi Yalçın Yazıcı, “Kulübün kur farkından olumsuz etkilenmesinin nedeni, kulübün borcunun olmasıdır. Eğer kulübün öz kaynağı olsaydı kulübümüz kur farkından olumlu etkilenecekti” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulüp delegelerinden olan ve kürsüye çıkarak konuşmak için divan başkanından söz isteyen Yalçın Yazıcı, Adil Gevrek’in konuşmalarına cevap verdi. Gevrek’in 8 yıl içerisinde sürekli başarılarını anlattığını ancak son 3 yılın başarısızlıklarla dolu olduğunu söyledi. UEFA’ya gidildiğinde Adil Gevrek’i eleştirenler varsa, başarısız olunduğunda da destek verenler olduğunu belirten Yazıcı, “Sayın başkan ‘konuşmam gerektiği zamanlarda konuşmadım’ dedi. ‘Guilherme satıldığı zaman konuşmadım’ dedi. O zaman konuşması gerekirdi, şimdi Sedat Peker de konuşuyor” diyerek Adil Gevrek’in başarısızlığını ört bas etmek için hedef şaşırttığını ima etti.

Yalçın Yazıcı, kulübün mali yapısının bağımsız denetleme kuruluşu tarafından neden denetlenmediği sorusunu Adil Gevrek’e yönelterek, “Burada bulunmayan siyasilere cevap yeri sandıktır. Biz burada kimlerin bulunup, bulunmadığını zaten biliyoruz. Kulübün kur farkından olumsuz etkilenmesinin nedeni, kulübün borcunun olmasıdır. Eğer kulübün öz kaynağı olsaydı kulübümüz kur farkından olumlu etkilenecekti” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor’un marka değerini ayaklar altına alındığını da sözlerine ekleyen Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Zenginlerin neden destek olmadığını konuşuyoruz, zenginler marka değeri olan kurumlara yatırım yaparlar. Malatyaspor’un marka değeri kalmamıştır. Eğer bu kongre ibra edilecekse yarın insanlar, ‘Malatyalılar, Malatyaspor’un durumuna razı geldiler’ yazacaklar. İbra edilmezse ‘Malatyalılar, Malatyaspor’un durumunun hesabının sorulmasını istediler’ diye yazacaklar. İki yıl önce 20 milyon TL para istenmiş bulunamamış, bugün 10 milyon Euro nasıl bulunacak. Birlik beraberlik çağrısı yapılıyor. Birlik bu kongreden sonra belli olacaktır. Neden bu kongreden sonra. Çünkü Malatyalılar ve taraftarlar bir şeylerin değiştiğine inanacaklar. Eğer Malatyalıların beklediği şey bu kongreden çıkarsa. Sayın başkan geçen yıl mali kongreden bir ay önce kongrede her şeyi açıklayacağını ve isim söyleyeceğini belirtmişti. Kongrede hiçbir isim söylemedi ve güvenilirliğini yitirdi. Maddi manevi destek bekleniyor, maddi desteğin gelmesi için önce güven ortamının olması gerekir”