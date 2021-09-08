“oyunumuz malatya’ya yakışacak”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmede bulunarak iyi bir transfer sezonu geçirdiklerini söyledi. Buz, “Öncelikle takımı yeniledik. 12 tane futbolcumuz bünyemizden gitti. Takımımızı gençleştirdik. Yeni bir yapılanmaya girdik. Transfer edilen oyuncuların isimlerine baktığımız zaman çok tecrübeli oyuncuları bünyemize kazandırdık. Bunun yanında genç kardeşlerimizi transfer ettik. Bunların arasında ligde oynayabilecek olanların kapasitesini geliştirmek istiyoruz. Alınan tüm oyuncuların altına ben kendi imzamı atıyorum. Yönetimimizle birlikte güzel bir transfer politikası izlediğimizi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“DİNAMİK BİR TAKIMIZ”

Futbolun içerisinde alınan kötü sonuçlardan ders çıkarmanın olduğunu belirten tecrübeli teknik adam “iki tane çok önemli müsabakayı kazandık. Devam etmek istiyoruz. Eksilerimiz var. Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Hep sistem üzerine konuşuluyor. 3’lü veya 4’lü tabi biz 3’lü sistem üzerinde oynuyoruz. Takım savunması diye bir şey var. Sadece geride oynayan arkadaşlar savunma yapmıyor. Savunma önde başlıyor. Geçişlerimizi ve oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Dinamik bir takımız. Günümüz futboluna ayak uydurmak istiyoruz” diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ’E ADEM MESAJI

Milli takımın kötü gidişatıyla ilgili olarak da konuşan İrfan Buz, “Biz her zaman futbolcuların üzerine gittiğimiz için aslında oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Milli takımda çok önemli oyunculara sahibiz. 5 önemli ligde oynayan oyunculara sahibiz. Şenol hocayı yerle bir ediyorlar. Bu hocamızla birlikte biz dünya üçüncüsü olduk. Futbolda bazen bu dönemler olabiliyor. Burada çözüm anlamında neler yapabiliriz onu bulmak gerekiyor. Milli takım üzerinden baskıyı da almalıyız. İyi gününde sahiplenmek çok kolay. Kötü gününde futbolcularımıza sahip çıkmalıyız. Yalnız bizim burada bir kaptanımız var. Geçen sezon 17 gol atmış. Form grafiği üst seviyede. O tabii oynayabilir. Burada yaşa değil de performansa bakılması gerektiğini düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Beşiktaş ile hafta sonu oynanacak müsabakayla ilgili olarak da konuşan İrfan Buz sözlerini şu şekilde tamamladı: “Beşiktaş çok önemli bir camia. Sergen hocayı tebrik ediyorum. Onlara şampiyonlar liginde başarılar diliyorum. Çok önemli transferler yaptılar. Bizde oraya gittiğimizde gerekli analizlerimizi yaparak oyunumuzu oynayacağız. Geçen senede son maça kadar her şeyimizi ortaya koyduk. Bu müsabakada da her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah Malatyalılara yakışır bir oyunla İstanbul’dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz”

ÖMER ALİ DELİBAŞ