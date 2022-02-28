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Anasayfa / Asayiş / Oyun sırasında parmağı parmaklıklara sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye koştu

Oyun sırasında parmağı parmaklıklara sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye koştu

oyun sırasında parmağı parmaklıklara sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye koştu
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Malatya’da pencere kenarında oyun oynarken ayağını parmaklıklara sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye yetişti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Evliya Sokak’ta bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken çıktığı pencerenin parmaklıklarına ayağını sıkıştırdı. Küçük kızın ayağını sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından küçük kızın sıkışan ayağını bulunduğu yerden çıkardı. Küçük kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, derin bir nefes alan aile itfaiye erlerine teşekkür etti.

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