Oynatmaya Az Kaldı!

Yeni Malatyaspor’un yeni hocası; Marius Sumudica’yı sanırım tanımayan yoktur. Saha içi ve saha dışı olaylarıyla gündeme oturan; Kayseri’de başlayan Antep’te devam edip Rize’de görevine son verilen bir teknik adam.

Şimdi diyeceksiniz daha maça çıkmadan eleştiri yapıyorsunuz evet, tabii ki önceden açıkça belli olacak olayları bilmemek ve tahmin etmemekle kendimizi kandırmış oluruz.

Adil Gevrek şimdiye kadar çalıştığın teknik adamların hepsi yerli hocaydı sen bu hocalarla kendini Türkiye’ye tanıtmadın mı? UEFA bile yerli teknik adamlarla gittin 4 yıl şaşalı bir dönem geçirdin sonrasında son üç yıl yine yerli teknik adamlarla inişli bir sezon geçirdin.

Soruyorum sana hangi menajer bu hocayı önerdi, yahut sen ne kadar tanıyorsun? Şu gerçeği görmemiz lazım; bizim memleket iki Cumhurbaşkanı çıkarmış, her zaman sosyal sportif anlamda milli futbollar çıkarmış. Şimdi bize derler ya nereden çıktı bu Sumudica? Kaldırmaz bizim memleket bu adamı kaldıramaz… Evet, maça çıkmadan söylüyorum; Amerika’yı yeniden keşfetmeye mi geldi, elinde farklı bir sihirbaz değneği mi var, göreceğiz.

Neden yerli teknik adam tercihi olmadı? Çok isteyen olmuştur ama Malatya’ya gelmeyen olmuştur. Burada iş Adil Gevrek sana ve lobine düşüyor onu da başaramadınız maalesef…

Kendi ülkesinde Romanya’da bahislerle alakalı ismi gündemden düşmeyen bir teknik adam getirdiniz artık bundan sonrada bekleyip göreceğiz inşallah yanılan ben olurum!

O kadar teknik adam gönderdiniz hep suçlu onlar oldu öylemi artık aynaya bak Sayın Başkan güvenirliğin taraftarlar arasında kalmamış belediye başkanları istemiyor STK’lar istemiyor MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu açıkça belirtti istemiyor. AK Parti Milletvekillerini yazmıyorum çünkü senin arkandaki en büyük destekçin göğüs geren onlar o yüzden onları es geçiyorum. Hazırcılar ve hızarcılar aynı gemide.

Hiç bir kesimin istemediği yerde neden bu kadar ısrarla koltuğu bırakmak istemiyorsun anlamış değilim çok mu seviyorsun Yeni Malatyaspor’u? İnan hiçte inandırıcı gelmiyorsun Sayın Başkan belli krizi artık yönetemiyorsun. Kendine de yazık ediyorsun… Seni seven çok az azınlıkta olan toplasan beş yüz kişiyi geçmez. Ya güven tazele erken kongre kararı al yahut anahtarı belediye teslim et! Bu takım sahipsiz kalmaz, senden daha çok sahiplenecek insanlar vardır. Gözün arkada kalmasın sen bağ bahçeni arsanı araçlarını satarak kulübe bakmadın sanırım çok ciddi gelirler var birde üstüne Türkiye’de dışarıya başka takımlara çok ciddi paralarla transfer yaptırdın ortada hala 200 milyon borç var bunu da hala bir türlü açıklayamadın.

Tabii ki yönetim ve başkan yandaşları beni sevmezler çünkü doğruları yazdığım için. Artık miyadının dolduğunu konuştuğum için bizleri Malatyaspor düşmanı gibi göstermeniz, bu takım için en büyük tehlikenin kel göründü yazmayanlardır. Zararı da maalesef o sinyalci şakşakçılar dediğimiz grup sizleri de unutmadım aklımdasınız zamanı geldiğinde az sabır…

İzzet Erdoğan çıktı taraftara gider yaptı, başkandan yönetimden ses çıkmadı. İnanın bir dakika o kulüpte tutmazdım maaşına zam işine son! Malatya futbolunun kararını sen veremezsin İzzet Erdoğan; sana sıra gelene kadar bir fırın ekmek yemen lazım. Sportif direktör ya Allah aşkına şaka mısınız? Adil Gevrek uyuma zaman kazanmak için bunları kendine kalkan olarak kullanma.

Fazlada uzun yazmak istemiyorum; Adana Demirspor maçımız var. Bir taraftan sahanın içerisinde Balotelli, bir taraftan bizim yedek kulübesinde Sumudica, izleyip göreceğiz…

Üstüne basa basa söylüyorum bu hoca bu başkan bu sportif direktörle olacak işler değil.

Ben önceden gördüklerimi yazarım, siz değerli Busabah okuyucularımla da paylaşırım; beğenen olur beğenmeyen olur saygı duyarım birazcık futbol bilgim tecrübem varsa işimiz gerçekten çok zor Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Esen kalın…