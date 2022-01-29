DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

511074฿%1.39141

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Oynadığı tüfek arkadaşının sonu oldu

Oynadığı tüfek arkadaşının sonu oldu

oynadığı tüfek arkadaşının sonu oldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde, otomobil içinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir petrol istasyonu yanındaki otomobilde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ç., A.Y. ve İ.B. aynı otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada araç içinde avda kullanılmak üzere bulundurulan 2 av tüfeğinden biriyle A.Y. oynamaya başladı. İddiaya göre A.Y.’nin elindeki tüfeğin bir anda ateş alması sonucu arka koltukta oturan Ö.Ç., göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak ALKÜ Hastanesine kaldırılan Ö.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otluk alana attıkları av tüfekleri de bulundu. Emniyette ifade işlemleri devam eden A.Y. ve İ.K.’nin daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Uşak’ta bin 259 araç sürücüsüne para cezası kesildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.