“Öyle tezahüratlar iyi ve doğru değil”

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Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Mücadele olmadı. Maç tek kale oldu. Biz maça her zamanki gibi başladık. Biz yine erken gol yedik. Az önce istatistiklere baktım, hepsinde üstündük. Oyuncuları kötü de oynamadı. Maalesef son paslar olmadı. Kalecileri de çok iyiydi. Yaklaşık 20 tane şutumuz var ama olmadı. Son vuruşları değerlendiremedik. Hatay takımı ikinci yarı oynamadı. Tek üzüldüğüm bizim ikinci yediğimiz gol. Bizim oyuncularımızın biraz uyanık olması gerekiyor. Maçta Aaron Appindangoye’nin ayakkabısını bağlaması çok yanlıştı. O anda ikinci golü yedik. Bugün şanssızlıklar yaşadık. Ben buraya geldiğimden beri yaptığım işler belli. Bundan sonra daha farklı şeyler yapabiliriz. Bizim 2 gün sonra Balkani maçımız var. Onu mutlaka kazanmamız gerekiyor.” dedi. (iha)
Yaman: ayrılık düşüncemiz yok!
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