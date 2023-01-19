“Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek”

HÜSEYİN KOCAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını dile getirerek, bu seçimi kazanarak cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarını kaydetti. İstişare kültürüne dikkat çeken ve sadece tek bir görüşün, tek bir bakışın iktidara gelmesinden öte Türkiye’nin tüm renklerini iktidara götürmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, “Biz kazanacağız, öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak” dedi.

Türkiye ve Malatya ileriki aylarda yapılacak seçimlere hızlı adımlarla koşarken, Malatyalı siyasi parti il temsilcileri çalışmalarını BUSABAH gazetesine anlatmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı koltuğunu devir alan Barış Yıldız, seçim çalışmaları hakkında gazetemize önemli bilgiler verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevine geleli bir hafta kadar bir süre olduğuna dikkat çeken Yıldız, çok hızlı girişimlerde bulunduğunu söyledi.

-Seçim çalışmalarına başladınız mı, bununla ilgili neler yapıyorsunuz?

“Genel Merkezimiz tarafından kurulan çok önemli ve çok düzgün işleyen bir sistem var. Biz sandık sandık sahaya hakim olacağız ve bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, yönetici arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu saatten sonra daha fazla çalışacaklar. Artık seçim yaklaşıyor. Seçime giderken alanda ve sahada daha çok bizleri göreceksiniz. Özellikle Malatya merkezde çok daha fazla var olacağız. İktidar olma konusunda çok emin adımlarla ilerliyoruz. Öz güvenimiz çok yüksek. Gezdiğimizde, dolaştığımızda esnaflarımızdan, halktan bize gelen ilgiyi görüyoruz. İl Başkanlığı görevine yeni de başlasam ben partinin içinde büyüyen birisiyim. 2007 yılından beri bütün seçim kampanyalarının içerisinde yer aldım. Ben bu konuda çok tecrübeliyim. Önceki dönemlere göre halkın Cumhuriyet Halk Partisi’ne çok daha yoğun bir ilgisi olduğunu görüyorum. Bir tarafta da 6’lı masa var. O partilerin de Malatya’daki görünürlüklerinin, çalışmalarının her geçen gün daha da artırdığına inanıyorum. Bir seçim atmosferine girdik. Mayıs ayında seçim yapılacağı söyleniyor. Bunun için en önemli görevimiz sandık güvenliğini sağlayıp, sandıklara sahip çıkmak. Bunla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle Kadın Kollarımızla kapı kapı gezeceğiz. Bu nedenle ‘Bize katılın’ diye çalışmalarımıza bir sloganla başladık. Tüm çalışmalarda bize katılmak isteyen partili olsun olmasın Malatya’nın tüm renkleriyle birlikte iktidara emin adımlarla yürüyeceğimize şüphe duymuyorum.

“MALATYA’NIN BİRÇOK YERİNDE BİZİ GÖRECEKSİNİZ”

-Biz sizin çalışmalarınızı göremiyoruz. Sadece siz değil, 6’lı Masanın hiçbir temsilcisini sahada göremiyoruz. Bunu nasıl değerlendirişiniz?

Çalışmalarımızı sosyal medya üzerinden de paylaşıyoruz. Şimdiden sahaya çıkabilmek için tüm komisyonlarımızı toparlamaya çalışıyoruz. Hukukçu arkadaşlarımızla çok önemli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Birçok komisyonumuzu topluyoruz. Herkesin kendi mesleği alanında katkı vermesi için şu anda çaba sarf ediyoruz. Ben benden önce görev yapan il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla sahada olacağız, sizler de bunu göreceksiniz. Sadece belli etkinliklerde, belli dönemlerde değil Malatya’nın birçok yerinde bizi göreceksiniz. Örneğin ben geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor maçına gittim. Orada bulunan tek il başkanı bendim. Bu önemli maçta benden başka takıma destek olmaya giden yoktu, varsa da özür dilerim ama buna gelen bilgiler bu yönde. En azından ben göremedim. Beni tanıyanlar, özellikle hem basın camiasında hem de Cumhuriyet Halk Partisi içerinde ve benimle aynı dönemde gençlik kolları başkanlığı yapan diğer siyasi partilerin gençlik kolları başkanları çok iyi biliyorlar ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nde daha etkin, daha eylemsel bir dönem bekliyor.

-Bu yeni dönmemde CHP Malatya İl Başkanlığına ne gibi yenilikler katacaksınız?

Kurumsal kimliğimiz, tarihsel sorumluluğumuz var. Çok eski bir partiyiz. Ancak dünya çok hızlı gelişiyor. Bir bakıyorsunuz teknoloji nereden nereye gelmiş. Tüm teknoloji sürekli hızlı değişiyor. Siyasi partiler olarak bizler de buna ayak uydurmak zorundayız. Dünya bu kadar hızlı gelişirken biz 90’lı yıllarda seçime girdiğimiz gibi artık seçime giremeyiz. Yeni bilişim teknolojilerini, sosyal medyayı daha etkin kullanmalıyız. Herkes kapı kapı, tek tek ulaşmak gibi bir derdimiz var ama herkesin de elinde artık bir telefon var. Zaten herkesin elindeki telefona bir şekilde ulaşacağız. Bununla ilgili şaşırtıcı işler yapacağız.

-Ne gibi işler yapacaksınız her halde bir sır değil?

Şimdi söylemeyeyim, bunu seçim döneminde herkes görecek. Tüm esnafları gezebilirsiniz ama sadece görüntü vermek için esnafın elini sıkıp giderseniz bunun çok da bir anlamı kalmayacak. Bu ziyaretleri daha anlamlı bir hale getirmek için çalışacağız. Bölgesel ziyaretleri daha anlamlı hale getireceğiz. Sizler en yakın zamanda bu çalışmaları göreceksiniz. Yine bizleri sosyal medyadan takip edenler yaptığımız işleri görecekler.

“60 BİN GENÇ OY KULLANACAK”

-Genç nüfus için nasıl bir düşünceniz var?

Gençlerin partimize olan ilgisinin farkındayız. Burada en çok gençleri kullanacağız. Her mahallede bulunacağız. Gençlerimiz bu mahalleleri bize açacaklar. Bu seçim konusunda şöyle iddialıyız: Malatya’da 60 bin genç seçmen ilk defa oy kullanacak. O genç seçmenler bu dönem anne ve babalarını da ikna edecekler. Burada gençler bırakın mahalle mahalle gezmeyi, ev ev gezecekler ve gençler bizim temsilcimiz olacaklar. 90 puan alıp da, mülakatta elenen ve atanamayan gençler burada anne-babasına iktidar partisine oy verdirmeyecekler. Evinde işsiz bekleyen gençler anne-babasına iktidar için oy kullandırmayacak. Biz buna inanıyoruz. Herkesle beraber çalışacağız. O gençleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin içine daha organizeli bir mücadeleye iktidarı ve Türkiye’yi değiştirmek için daha büyük bir çatı altına davet ediyorum. Gençlerle birlikte kadın, orta yaş ve emekli olan kesimleri de önemsiyoruz.

-6’lı masayla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin büyük bir uzlaşıya ihtiyacı vardı. Bu uzlaşı 6 liderde sağlandı. Eğer biz bu uzlaşıyla beraber ülkeyi yönetirsek işte orada kalkacağız. Dikkat edin tüm büyüklerimiz şunu söylerler: Memleketi hep ‘Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Kürt-Türk’ diye birbirine düşürdüler, bunu dış güçler yaptılar ve bizi geriye ittiler’ derler. Sokakta kimi dinleseniz herkes bunu söyler. ‘Biz kutuplaştırıldık, ayrıştık, birbirimize düştük, bu yüzden dış güçler ülkeyi yönetti’ derler. Burada dış güçlere meydan okumanın yolu içeride bir barış, bir uzlaşı sağlamak. Bir birine benzemez insanların bir araya gelmesi. Biz bunu ne zaman yaptık, 100 yıl önce kurtuluş savaşında yaptık. Toplumun tüm renklerinin içinde olduğu bir mücadele başlattık ve bunu demokrasiyle yaptık. Kurtuluş Savaşı dünyada bir örnek. Hepimiz artık şunu biliyoruz. Eskiden kutuplaştırmak biraz daha kolaydı. Şimdi insanlar artık kendisi gibi olmayan insanlarla üniversitede beraber okuyorlar, beraber askerli yapıyorlar. Şehir merkezinde beraber yaşıyorlar. Komşular. Hiç kimse kavga etmek istemiyor. Herkes barış ev uzlaşı istiyor. Kendi mahallesinde huzur istiyor. Dolayısıyla memleketinde ve ülkesinde de huzur istiyor. Bu nedenle kutuplaştırıcı bir dil istemiyor. 15 Temmuz’da Meclise giden ilk milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriydi. Mecliste siyasi parti grubu bulunan herkes o gün ilk işleri Meclise gitmek oldu. Çünkü Türkiye’nin kuruluşundan bu yana getirdiği bir gelenek var. Bir darbe girişimi var ve siz buna ilk tepkiyi Meclisten veriyorsunuz. Meclis bombalanırken, birileri korkmadan genel kurul yapıyor. Bu tarihsel sorumluluk gereği. Bunun da en büyük sacayağı demokrasi. Bunu korumak ve bunu ilerletmek için varız. Bugün 6’lı masanın üzerinde en çok uzlaştığı şey de demokrasi. Bu seçim sıradan bir seçim değil. Biz bu seçimi kazanarak, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız.

-Sizde mi bu seçimi ‘Var olma veya yok olma seçimi’ olarak mı görüyorsunuz?

Var olma veya yok olma demeyelim, sonuçta biz bir siyasi partiyiz. Ben seçimi böyle tarif etmeyeceğim. Ama ortada bir sistem var ve biz bu sitemle ülkenin yönetilmediğini düşünüyoruz. Bakın Peygamberimiz Hz. Muhammed savaşlara girerken ki, düşünün kendisi bir peygamber ve Allah’tan vahiy alıyor, buna rağmen istişare yapıyor. Hz. Ali, Hz. Hamza ve Hz. Ali ile istişarede bulunup da savaşan bir peygamberimiz var. İstişare kültürü İslam’ın en önemli geleneği. ‘Ben yaptım, oldu’ diyerek hiç kimse bir yere varamaz. İstişare etmek, danışmak gerekiyor. Kendimiz gibi düşünmeyen insanlarla buluşmak lazım. Biz böyle bir sistemin ülkeye faydalı olacağını düşünüyoruz. Sadece tek bir görüşün, tek bir bakışın iktidara gelmesinden öte Türkiye’nin tüm renklerini iktidara götürmeyi hedefliyoruz. Biz kazanacağız, öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. Bu seçimi öyle önemsiyoruz.”