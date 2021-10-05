Öyle Bir Cenaze ki…

Geçtiğimiz hafta bugün annesini kaybeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eminim ki hayatının en zor bir haftasını geçirdi. Hepimiz anne ve babamıza düşkünüz ama Veli beyin ki başkaydı. Belki siyaset nedeniyle hep yanı başında olamayışı belki de gurbetçi bir babanın çocukları oldukları için annelerinin babalık yapmasıydı. Nedenini bilmiyorum ama üzüntüsünü derinden paylaşıyorum. Son 4 ay içerisinde ne zaman Malatya’ya gelse bütün programlarını hastanede tedavi gören annesine göre ayarladı. Biraz daha, bir beş dakika daha fazla görmek için. Hatta 25 Eylül’de programıma konuk olacaktı ancak annesini ziyaret edeceği için iptal oldu. İyi ki de oldu… Çünkü son kez gördü annesi Elif Ağbaba’yı. Aynı günün akşamına il dışına gitti ve ertesi gün vefat haberini aldı.

Uzun zaman oldu Şehir Mezarlığı’nda bu kalabalığı görmeyeli. Yanılmıyorsam birde rahmetli Murat Koçyiğit’in cenazesi bu kadar kalabalıktı. Kimi ararsanız Elif teyzenin cenazesindeydi. CHP’nin A Takımı tam kadro Malatya’daydı. 70’e yakın milletvekili, Genel Başkanvekilleri, yardımcıları, il başkanları, belediye başkanları 3 gün boyunca hiç boş bırakmadılar taziye evini. Cami avlusu meclis bahçesi gibiydi. Sadece ana muhalefet değil tüm siyasi partilerin vekilleri, başkanları, yöneticileri Ağbaba ailesini yalnız bırakmadı. Siyasi ayrılıklar, atışmalar hepsi unutuldu gitti. Yıllardır esnaflık yapan aileyi Malatya esnafı da yalnız bırakmadı. Kafamı nereye döndürsem bir esnafla göz göze geldim. Kadın erkek herkes cenazedeydi.

Yalnız bir isim var söylemeden geçemeyeceğim. Özgür Özel… Cenaze sahibi gibiydi. Taziye evinden hiç ayrılmadı, misafirleri ağırladı, herkesle tek tek ilgilendi. Yani o ekranlarda görülen meclis sıralarındaki dostluğun hakkını verdi.

Elif teyze belki 88 yaşında göçüp gitti ama gidişiyle güzel görüntüler bıraktı hafızalarda. Binlerce kişi yolcu etti Elif teyzeyi son yolculuğuna. Cenazenin şekli olur mu bilmem ama rahatlıkla söyleyebilirim ki tam Elif teyzenin isteyeceği bir taziye oldu. Geleni, gideni, duası bol.

Ve Veli Ağbaba annesinin vefatıyla yaşadığı zor günlerde yanında olanlara öyle bir teşekkür etti ki duygularını içtenlikle kaleme döktüğü belliydi. İşte o mesaj;

“İki ailem var.

İkisine de çok düşkünüm.

Bu iki ailemin yolları hayatımın en zor gününde kesişti.

Çocukluktan beri en çok korktuğum şey başıma geldi. Canım annemi kaybettim.

50 yıldır beklediğim bir felaketle başbaşaydım ve hazırlıksızdım.

Bir başıma idim.

Değilmişim.

Büyük Ailemin kıymetli mensupları sizler, hepiniz, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, İl Başkanlarımız, Parti Meclisi Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup Başkan Vekillerimiz, Genel Başkanımız ve başta İl Başkanımız Enver Kiraz olmak üzere tüm İlçe Başkanlarımız, önceki dönem ve bu dönem yöneticilerimiz Belediye Başkanları Meclis Üyelerimiz, Malatya’daki tüm partililerimiz. Öyle bir koluma girdiniz ki öyle bir güç verdiniz ki öyle sahiplendiniz ki…

Bu büyük acıyı yok etmediniz dindirmediniz ama paylaştınız ve dayanma gücü verdiniz.

Ne desem boş ne kadar teşekkür etsem boş kimi saysam bir diğeri eksik kalır.

Ömrüm boyunca unutmayacağım bu sahiplenme bu dostluk bu arkadaşlık bu yoldaşlık ve bu insanlık için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Allah rahmet eylesin. Başta Veli bey ve Hür bey olmak üzere tüm aileye bir kez daha başsağlığı diliyorum. Anne acısının zor olduğunu, anne gidince de her şeyin eksik kalacağını maalesef ki biliyoruz.