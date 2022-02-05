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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel kavşağında meydana geldi. 53 AH 463 plakalı Ford marka otomobil ile 58 HG 097 plakalı Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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