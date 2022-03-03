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Anasayfa / Asayiş / Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurhan D., yönetimindeki 02 ABH 213 plakalı otomobil ile Enes Ö. idaresindeki 02 HE 781 plakalı motosiklet, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Enes Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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