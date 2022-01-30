DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

517916฿%0.76065

Öğle Vakti a 12:45
Malatya KAPALI -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Otomobille çarpışan ticari araç korkulukları parçalayıp kanala uçtu

Otomobille çarpışan ticari araç korkulukları parçalayıp kanala uçtu

otomobille çarpışan ticari araç korkulukları parçalayıp kanala uçtu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç korkulukları aşarak sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü, kanaldaki araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nden gelip Şelale Mahallesi istikametine gitmekte olan Harun Tuncer Şahin’in kullandığı 07 APG 670 plakalı otomobil ile 4502 sokakta seyir halindeki Suat Gök’ün kullandığı 07 ABP 771 plakalı hafif ticari aracın kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle korkulukları parçalayarak kanala uçan hafif ticari araç sürücüsü Suat Gök, kanal içerisindeki araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.