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Anasayfa / Asayiş / Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı

Otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı

otomobilinin kontrolünü kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi otomobilinin dereye uçmasıyla yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. yönetimindeki 34 NB 5495 plakalı Hyundai marka otomobil, kendisiyle aynı istikamette giden S.R. hakimiyetindeki 41 NR 597 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil, R.H.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dereye uçtu. Çevrede durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. R.H., çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan R.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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