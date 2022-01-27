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Anasayfa / Asayiş / Otomobilin teyp ve hoparlörlerini çalan iki kardeşten biri tutuklandı

Otomobilin teyp ve hoparlörlerini çalan iki kardeşten biri tutuklandı

otomobilin teyp ve hoparlörlerini çalan iki kardeşten biri tutuklandı
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde otomobilin teyp ve hoparlörlerini çalan iki kardeşten biri tutuklanırken, şahısların geçtiğimiz hafta bir vatandaşın tadilat için söktüğü kalorifer peteğini çalıp götürdükleri anların güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, Emirdağ ilçesi İnkılap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede park halinde bir otomobilden teyp ve hoparlörler çalındığı ihbarını alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler bölgede yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren kişilerin Ü.E. (22) ve M.E. (18) isimli kardeşler olduğunu belirledi. Oto faresi kardeşleri gözaltına alan ekipler şahısların çaldıkları malzemeleri ise piyasa değerinin altında L.Y., isimli kişiye sattığını tespit etti. Gözaltına alınan kardeşler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, şahıslardan Ü.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekipler çalınan malzemeleri L.Y.’den alarak sahibine teslim ederken, aynı kardeşlerin bir vatandaşın tadilat nedeniyle söküp apartmanın giriş koridoruna koyduğu kalorifer peteklerini çalarak hurdacıya sattığını da tespit etti.

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