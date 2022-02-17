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Anasayfa / Asayiş / Otomobilin çarptığı şahıs feci şekilde hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı şahıs feci şekilde hayatını kaybetti

otomobilin çarptığı şahıs feci şekilde hayatını kaybetti
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi feci şekilde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 07 BTU 53 plakalı Hyundai marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan, inşaat bekçiliği yaptığı öğrenilen Mehmet Demirayak’a (52) çarptı. Kazada, Mehmet Demirayak vücudu parçalanarak feci şekilde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde Demirayak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü de itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Demirayak’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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