otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sularında, Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.M. idaresindeki 67 UA 650 plakalı otomobil, Devrim Bulvarı’ndan Bozhane mevkiine seyir halinde iken E.K. idaresindeki 34 DSR 179 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.