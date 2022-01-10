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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpıp üzerinden geçtiği 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde meydana geldi. Süleymaniye altgeçitten çıkış yapıp Huzur Sokakta manevra yapan Fatma Vural(45) yönetimindeki 43 RR 662 plakalı otomobil, yoldan karşıya el ele tutuşup geçmeye çalışan Dede Abdurrahman Gündoğdu(65) ve torunu Ömer Faruk Gündoğdu’ya çarpıp sürükledi. O sırada otomobilin ön lastiğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuğu aracın altından çıkardılar.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dedesi ise kazayı yaralanmadan atlattı.

Durumu ağır olan çocuk, için ameliyat için hazırlık yapıldı. Çocuk, Acil serviste görevli hemşirenin sedye üzerinde kalp masajı yaparak ameliyathaneye çıkarıldı.

Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü kadın gözaltına alındı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik görüntülerinde; Otomobilin dede ve torununa çarpıp sürüklediği anlar yer aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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