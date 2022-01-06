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Anasayfa / Asayiş / Otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam yaşama tutunamadı

Otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam yaşama tutunamadı

otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam yaşama tutunamadı
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Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Kavşağı’nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan F.G.(33) 45 K 1044 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden şehir içine girmek isteyen Şevket Bayrak(72) idaresindeki bisiklete çarpmış, çarpışmanın şiddetiyle bisiklet üzerinden savrulan yaşlı adam ağır yaralanmıştı. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Hayati tehlikesi bulunan, 2 defa kalbi durmasına rağmen doktorların müdahaleleri ile hayata geri döndürülen yaşlı adam, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’ne yaşama tutunamadı.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü F.G.’nin, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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