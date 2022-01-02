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Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
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Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami Ü. (29) idaresindeki 43 ZA 778 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hacı Ahmet Ü. (52) idaresindeki 35 HET 62 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü İlhami Ü. ile yolcu olarak bulunan Fadime D. (63) ve Firdes Ü. (62) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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