DOLAR

13,6230$% 0.18

EURO

15,5032% 0.31

STERLİN

18,5183£% 0.5

GRAM ALTIN

816,91%0,82

ÇEYREK ALTIN

1.327,00%0,67

BİTCOİN

594191฿%-1.18354

İmsak Vakti a 05:49
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Otomobil takla atarak ters döndü: 1 ölü

Otomobil takla atarak ters döndü: 1 ölü

otomobil takla atarak ters döndü: 1 ölü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Trabzon’un Çaykara ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çaykara-Uzungöl karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Gün (80) yönetimindeki 61 BA 978 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Faik Gün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Faik Gün’ün cenazesi Çaykara M.İlhan Durgun Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Evine boya için gelen arkadaşını ’taciz’ iddiasıyla öldürdü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.