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Anasayfa / Asayiş / Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
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Ordu’nun Kumru ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner S. idaresindeki 55 ACC 277 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 19 BH 925 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralılar, ekipler tarafından Kumru Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

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