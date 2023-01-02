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Otomobil motosikletle çarpıştı! 1 yaralı
Malatya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, öğretmenevi önünde M.B. idaresindeki 34 NH 6998 plakalı otomobil ile D.T. yönetimindeki 44 AEE 457 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada D.T. (23) yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
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