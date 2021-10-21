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Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı

Adıyaman’da köprünün korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı
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Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı

Adıyaman’da köprünün korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Kurucay Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kahta istikametinden Adıyaman istikametine ilerleyen Mehmet Kızıl yönetimindeki 02 HN 193 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetine kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kazada, otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluklar parçalanırken, otomobil aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Motor kısmının tamamen parçalandığı kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Kızıl, Nusret kızıl, Fehime Kızıl ve Şefika Kızıl yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde jandarma ikinci bir kaza olmaması için önlem alırken, bir süre trafik akışı tek şeritten sağlandı. (İHA)

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