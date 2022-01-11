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Otomobil köprüden dere yatağına uçtu: Karı-koca hayatını kaybetti

otomobil köprüden dere yatağına uçtu: karı-koca hayatını kaybetti
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Amasya’nın Taşova ilçesinde otomobilin köprüden dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, çiftin 2 yeğeni ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Duran Yıldız (73) yönetimindeki 57 AD 048 plakalı otomobil, Boraboy kavşağı civarında kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına uçtu. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki sürücü ve eşi Halise Yıldız (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralı haldeki yeğenleri Hanife Nur K. (13) ve Çınar K. (9) ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araçtan çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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