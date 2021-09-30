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Otomobil Kanala Uçtu!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün dikkatsizliği ile otomobil kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

otomobil kanala uçtu!
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Otomobil Kanala Uçtu!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün dikkatsizliği ile otomobil kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Y. E.O sevk ve idaresindeki 44 ACT 867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekiplerinin de olay yerine yönlendirildiği kazada araçtaki sürücü çıkartılarak ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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