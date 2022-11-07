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Anasayfa / Asayiş / Otomobil kanala uçtu!

Otomobil kanala uçtu!

Otomobil kanala uçtu!
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Otomobil kanala uçtu!

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarası Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Barguzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 FD 1659 plakalı, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kanala uçan aracın ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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