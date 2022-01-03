DOLAR

13,1208$%-1.03

EURO

15,0069%-1.06

STERLİN

17,8386£%-0.79

GRAM ALTIN

799,60%2,57

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%2,24

BİTCOİN

617621฿%-2.15078

İkindi Vakti a 15:03
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Otomobil istimlak duvarına çarptı: 2 yaralı

Otomobil istimlak duvarına çarptı: 2 yaralı

otomobil istimlak duvarına çarptı: 2 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adana’nın Kozan ilçesinde istimlak duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Y. (27) yönetimindeki 34 LS 7879 plakalı otomobil, Feke istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak istimlak duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan L.U. yaralandı. Yaralılar Cankur ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak 112 sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.