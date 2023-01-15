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Anasayfa / Hekimhan / Malatya’da otomobil ile TIR çarpışmasında 2 kişi yaralandı

Malatya’da otomobil ile TIR çarpışmasında 2 kişi yaralandı

Malatya’da otomobil ile TIR çarpışmasında 2 kişi yaralandı
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Otomobil ile TIR çarpışmasında 2 kişi yaralandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AW804157 02

 

Kaza, 08.00 sıralarında Hekimhan İlçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan S.A.Ş. (22) idaresindeki 44 ACG 752 otomobil aynı yöne ilerleyen Z.V. (55) yönetimindeki 23 HH 335 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada S.A.Ş ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.C.K. (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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