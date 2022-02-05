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Anasayfa / Asayiş / Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Doğan A. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinden geri manevra yapan sürücü Yusuf Gürbüz (35) yönetimindeki 16 TD 628 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki arkadaşı Ramazan Gököz (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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