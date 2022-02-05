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Anasayfa / Asayiş / Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 ARY 502 plakalı otomobil ile Ebrahim Ali idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yararlanan motosiklet sürücüsü İbrahim Ali (24) sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet hastanesine götürüldü.

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