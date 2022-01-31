DOLAR

13,3922$%-0.98

EURO

14,9458%-0.98

STERLİN

17,9676£%-0.93

GRAM ALTIN

769,83%-0,98

ÇEYREK ALTIN

1.250,00%-2,76

BİTCOİN

497738฿%-3.37574

Akşam Vakti a 17:53
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.B. idaresindeki 55 AEG 226 plakalı kamyonet ile İ.Y.’nin kullandığı 55 ABR 768 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 55 ABR 768 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arabanın çarptığı genç kız yaralandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.