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Anasayfa / Asayiş / Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu
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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu

Malatya’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 17.00 suların Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 FL 253 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla 46 ABV 624 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç tarlaya savrulurken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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