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Anasayfa / Asayiş / Otomobil hırsızı kıskıvrak yakalandı

Otomobil hırsızı kıskıvrak yakalandı

otomobil hırsızı kıskıvrak yakalandı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 31 Aralık tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde bir otomobilin çalınması üzerine, araç sahibi polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından aracı çalan K.D. isimli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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