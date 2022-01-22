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Anasayfa / Asayiş / Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonetin buzlanma ve kar nedeniyle beton direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yalı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan 67 DC 782 plakalı sürücü C.A.A.’nın (31) kullandığı hafif ticari kamyonet kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü C.A.A. ve yolcu B.M.A. yaralanırken araçta bulunan iki çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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