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Otomobil Devrildi, Yaralılar Var!

Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde yoldan çıkan bir otomobil devrildi. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

otomobil devrildi, yaralılar var!
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Otomobil Devrildi, Yaralılar Var!

Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde yoldan çıkan bir otomobil devrildi. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Arapgir İlçesi Deregezen Mevkiinde meydana geldi. Malatya’dan Arapgir ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Genç yönetimindeki 44 HA 323 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Genç ve otomobilde bulunan Aziz Fırat ve Sultan Genç yaralandı. Yaralanan şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili Arapgir ilçe jandarma trafik birimi ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

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