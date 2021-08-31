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Otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacak.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Eczane Ünitesi İhtiyacı 1 Kalem Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
Bina onarım işleri yaptırılacak
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