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Anasayfa / Ekonomi / Otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacak

Otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacak

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacağını duyurdu.

otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacak
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Otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacak.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği otomatik tablet paketleme sistemi satın alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Eczane Ünitesi İhtiyacı 1 Kalem Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 21 Eylül olarak belirtildi.

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