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Otogarda uyuşturucu ile yakalandı

otogarda uyuşturucu ile yakalandı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmada bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.G. isimli şahıs otogarda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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